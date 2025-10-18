Sustrajeron $5 millones de la cabina de un camión en Esquina

En la ciudad de Esquina, un hombre denunció la sustracción de entre 4 y 5 millones de pesos del interior la cabina del camión, luego de dejarlo estacionado unos pocos minutos sobre la avenida 9 de Julio de esa ciudad.

De acuerdo con el relato realizado por la víctima , dejó su vehículo de carga con el motor en marcha, y tras verificar unas documentaciones, bajó para tomar contacto con un comerciante del lugar.

El chofer argumentó que como era cuestión de minutos la realización de su trámite, dejó abierta la cerradura de la puerta de la cabina, como lo hacía habitualmente en otras ocasiones.

Su ausencia fue advertida por delincuentes que al parecer seguían sus pasos y que actuaron con movimientos rápidos y sincronizados.

Uno de ellos se cruzó de carril a pie, se dirigió directamente al camión y revisó el habitáculo del chofer donde manoteó unos fajos de dinero que halló a la vista para escapar raudamente en un automóvil Honda modelo HR, color gris que frenó su marcha en medio de la calle, cuyo conductor también sería cómplice de la maniobra.

Una investigación del personal de la Comisaría Segunda, en colaboración con la Fiscalía en turno de Esquina, permitió identificar a los presuntos autores del delito y en consecuencia se libró una orden de captura para ambos, así como el secuestro del automóvil implicado, que también está perfectamente registrado, según confirmaron al portal Actualidad Esquina.

Esas acciones concretas que se realizaron en búsqueda de los sospechosos, allanaron un domicilio en la ciudad de Goya con resultados negativos, y el juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos ordenó la detención de los acusados, uno de los cuales se domicilia en provincia de Buenos Aires, así como el secuestro del vehículo identificado.

