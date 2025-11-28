Topa llega al Teatro Vera con su especial de Navidad en doble función

La agenda cultural de Corrientes se prepara para recibir al artista infantil más importante de Latinoamérica, Diego Topa, quien desembarcará en el Teatro Oficial Juan de Vera con su show temático de fin de año: “Topa, Especial Navidad”.

El espectáculo está programado para el domingo 7 de diciembre y ofrecerá una doble función, a las 17:00 y 19:00, garantizando que grandes y chicos puedan disfrutar de esta propuesta familiar.

Un viaje de música, valores y magia

“Topa, Especial Navidad” es una puesta en escena colorida y festiva que combina los grandes éxitos de Topa, villancicos clásicos y momentos especialmente diseñados para la participación del público.

La historia central del show se centra en los valores más profundos de la Navidad: la unión, la familia, la amistad y la solidaridad. En medio de la alegría, aparece un invitado especial: Rodolfo, el reno de la nariz roja, cuya inquietud desata una aventura llena de sorpresas.

La participación del público infantil y familiar es crucial para que la historia avance, rescatando el valor de estar juntos y de "creer en la magia que se enciende cuando nos unimos".

Entradas y promociones

Las entradas para el show están disponibles a partir de $26.500 y se pueden adquirir a través de la plataforma weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera (de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21).

Se ofrece un beneficio especial para clientes del BanCo: utilizando tarjetas de crédito Visa, se accede a un 20% de reintegro y la posibilidad de financiar la compra en 3 cuotas sin interés.

Diego Topa: artista infantil N° 1

Con más de 20 años de trayectoria, Diego Topa se ha consolidado como el referente indiscutido del entretenimiento familiar. Fue conductor y protagonista de exitosas producciones de Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica, incluyendo Junior Express, con la cual llevó espectáculos teatrales que convocaron a más de 1.000.000 de espectadores en 13 países.

En los últimos años, sus espectáculos han sido galardonados y han cerrado el año junto a Disney en proyectos masivos como “Disney Celebra una Navidad Inolvidable” en 2024.