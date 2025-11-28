Ana Almirón: “El PJ va a ejercer una oposición responsable, con diálogo, pero con firmeza”

La presidenta del Partido Justicialista de Corrientes y diputada provincial electa, Ana Almirón, dialogó con Hoja de Ruta horas antes de retirar su diploma en la Legislatura. Habló sobre el rol que asumirá el peronismo desde el 10 de diciembre, la posibilidad de integrar la mesa directiva de Diputados, las tensiones internas dentro del PJ y el estado actual del partido tras un año electoral intenso.

En los últimos días se instaló la versión de que sectores del oficialismo buscan que el PJ —o partidos aliados dentro del justicialismo— se sumen a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Almirón aclaró que no habló aún con el gobernador electo, aunque sí mantuvo diálogos con futuros legisladores. Y sostuvo una posición clara: “La ciudadanía nos votó para hacer oposición. Y también nos votó como primera minoría. Vamos a exigir ese lugar en la mesa directiva”.

Remarcó que ocupar un lugar en la conducción legislativa no contradice el rol opositor, sino que responde a la representación democrática que fijó el voto correntino. “Que estén representados todos los sectores es respetar lo que eligió la ciudadanía”, afirmó.

De cara al inicio de la gestión provincial, la presidenta del PJ anticipó que habrá reuniones internas para coordinar el trabajo legislativo con los otros espacios que integran la alianza opositora y también con intendentes peronistas.

“Representamos a correntinos y correntinas; todo lo que beneficie a nuestro pueblo nos va a encontrar trabajando”, dijo. Y subrayó que las próximas semanas serán decisivas porque la Legislatura deberá tratar el Presupuesto 2026.

“Seremos garantes de los recursos que lleguen a nuestros municipios. Por eso es clave un diálogo fluido y un trabajo coordinado”.

Almirón reconoció que, frente a la crisis económica, muchos municipios necesitan consolidar una buena relación institucional con el gobierno provincial para sostenerse. “Ahí también tenemos que estar presentes”, señaló.

Mirá la nota completa