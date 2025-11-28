Pingüinos se tomó revancha y el torneo Oficial se definirá el lunes

Con una gran producción en el último cuarto, Pingüinos se tomó revancha de Regatas y empató la definición de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en el básquetbol de primera división de la ciudad de Corrientes.

Frente a un gran marco de público en el estadio Mariano Andino Igarzabal del club Córdoba, Pingüinos se impuso 78 a 71 y el campeón del torneo Oficial se definirá en un tercer encuentro previsto para este lunes, en la misma sede, desde las 21.

La segunda final mostró a Regatas dominante hasta promediar el tercer cuarto, en el último llegó la reacción de Pingüinos que metió un parcial de 30 a 13, dio vuelta el marcador y se llevó el triunfo.

El Fantasma ganó los dos primeros capítulos: 18 a 16 y 22 a 13 para establecer un marcador global en 20 minutos de 40 a 29.

En el tercer cuarto, Pingüinos emparejó las acciones pese a que llegó a estar abajo por 13 puntos. El parcial lo favoreció 19 a 18, pero la gran remontada llegó en los últimos segmento y, cuando restaban 52, segundos pasó a ganar (69 a 68) con un triple de Luciano Cárdenas.

Julián Marín con 19 puntos y el propio Cárdenas con 18 fueron los principales goleadores en el equipo conducido técnicamente por Carlos Villalba (Junior). Mientras que Exequiel Lezcano con 18 y Benjamín Marcó con 13 fueron los destacados en el plantel que tiene como entrenador a Diego Checenelli.

Regatas había ganado el primer punto 75 a 63, Pingüinos se impuso en el segundo 78 a 71 y el Cuadrangular Final tendrá su última función el lunes 1 de diciembre, desde las 21, en el Club Básquetbol Córdoba.

Alvear campeón

La Copa Fabián Sosa quedó en poder de Alvear que nuevamente le ganó a Don Bosco. En el primer partido, el equipo del barrio Aldana se impuso 69 a 52 y en la revancha la victoria fue por un contundente 108 a 69.

Tobías Cabral con 14 puntos y Enzo Alvaredo con 11 fueron los principales goleadores en el campeón que fue dirigido por Germán “Chiche” Roldán.

En el equipo colegial, el principal goleador fue Julián Barboza con 14.

La Copa Fabián Sosa la disputaron los equipos que habían finalizado del 9º al 12º lugar de la etapa de grupo del Oficial. Los otros dos participantes fueron Sportivo y Malvinas 1536 Viviendas.