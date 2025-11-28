Los comedores de la Unne en Corrientes y Chaco estarán abiertos hasta el 5 de diciembre

Los comedores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en Corrientes y Chaco cerrarán sus puertas este viernes 5 de diciembre, según informó la Secretaría General de Asuntos Sociales de la institución.

Campus afectados:

Deodoro Roca (Corrientes)

Sargento Cabral (Corrientes)

Resistencia (Chaco)

El cierre forma parte del calendario habitual de mantenimiento anual y se extenderá hasta marzo de 2026, cuando se reanudarán los almuerzos. Durante este período, se realizarán tareas de: pintura y acondicionamiento de espacios, fumigación, y revisión y mantenimiento de freezers, heladeras industriales, cocinas, hornos y extractores

Según la Unne, estas acciones permiten asegurar que los comedores funcionen de manera segura y eficiente, garantizando la calidad del servicio para toda la comunidad universitaria.

Los almuerzos se retomarán en marzo con el inicio del ciclo lectivo 2026.

