El Senado de Corrientes le tomó juramento a los legisladores electos

El Senado provincial llevó adelante este jueves su sesión preparatoria, en la que juraron los nuevos legisladores electos en los comicios del 31 de octubre.

La ceremonia se realizó bajo la presidencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales.

El acto comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de Corrientes, seguido por la lectura del marco normativo para el desarrollo de la sesión. Luego se realizó la proclamación de los funcionarios.

Senadores electos

Prestarán juramento Gustavo Valdés, Silvia Galarza y Román Naya, mientras que renovaron su mandato Henry Fick y Enrique Vaz Torres. Además, Carlota Carballo asumirá el período correspondiente a la renuncia de la senadora Verónica Espíndola.

Al finalizar la ceremonia, el Senado decidió pasar un cuarto intermedio para continuar con la designación de las autoridades de la Mesa Directiva.

Estuvieron presentes el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, miembros del gabinete provincial y representantes de organismos oficiales, quienes acompañaron el acto institucional que marca el inicio del trabajo legislativo del nuevo período.