El Hospital Geriátrico de Corrientes se sumo a la campaña contra la ceguera por diabetes

El Hospital Geriátrico de Agudos “Juana F. Cabral” se sumó el viernes 28 de noviembre a la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología.

La iniciativa busca detectar de forma temprana la retinopatía diabética, una de las principales causas de pérdida de visión en personas con diabetes.

Cómo se realizaron los exámenes

Los exámenes fueron rápidos e indoloros, e incluyeron: aplicación de gotas para dilatar la pupila y observación del fondo de ojo.

Los controles se llevaron a cabo en el Servicio de Oftalmología del primer piso del hospital.

La doctora Mariel Fernández March coordinó la evaluación.

Los resultados permiten determinar la salud ocular y definir posibles tratamientos.

La campaña estuvo destinada a personas con diabetes mayores de 60 años, con el objetivo de prevenir complicaciones graves de la visión y promover el cuidado integral de la salud visual.