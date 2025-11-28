Braillard Poccard renovó su mandato como vicegobernador y recibió el diploma oficial

El vicegobernador de Corrientes Pedro Braillard Poccard renovó este viernes su mandato al recibir el diploma oficial otorgado por la Junta Electoral de la Provincia, en el marco del acto de proclamación de las autoridades electas en las últimas elecciones.

La ceremonia se realizó por la mañana y reunió a los candidatos que ocuparán cargos en el próximo período institucional. Tras recibir su certificado, Braillard Poccard destacó la continuidad en la administración provincial y valoró el proceso democrático que habilita la renovación de autoridades.

“Se dará continuidad al legado del gobernador Gustavo Valdés, y no tengo dudas de que el nuevo mandatario imprimirá su propia impronta”, expresó el vicegobernador. También afirmó que mantendrá su disposición al trabajo conjunto para aportar “la experiencia acumulada” durante su gestión.

Además del vicegobernador, fueron proclamados y recibieron sus diplomas los senadores provinciales electos Gustavo Valdés, Silvia Galarza, Román Naya, Henry Fick y Enrique Vaz Torres.