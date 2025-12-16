¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Quinta de Olivos Presupuesto 2026 Carnaval de Corrientes
ESTE VIERNES

Carnaval de Corrientes: lanzan oficialmente la edición 2026

El lanzamiento será este viernes en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 15:28

La productora De La Estrella dio a conocer este martes que realizarán el lanzamiento oficial del Carnaval Provincial 2026 de Corrientes. 

El lanzamiento será este viernes 19 de diciembre, a partir de las 20:30, en el espacio La Unidad, ubicado sobre avenida 3 de Abril 57.

Vale mencionar que a mitad de año, desde la empresa De la Estrella detallaron que la edición 2026 se extenderá desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero, e incluirá diez noches de desfile, consolidando a Corrientes como uno de los carnavales más importantes del país.

En ese marco, ya se encuentran confirmadas las fechas de los principales eventos especiales. Los shows de comparsas se realizarán los días 4, 8 y 11 de febrero, mientras que el tradicional Duelo de Baterías tendrá lugar el domingo 22 de febrero.

Por su parte, la Elección de Embajadores del Carnaval se llevará a cabo el jueves 26 de febrero, completando así una agenda que promete color, música y pasión durante todo el verano correntino.

