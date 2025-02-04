Tiene fecha la séptima edición de ArteCo, feria de arte contemporáneo de Corrientes

El Instituto de Cultura de la provincia informó este lunes se encuentra organizando la séptima edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo).

Esta edición se realizará del 22 al 25 de mayo, mediante el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Pueden aplicar a la convocatoria de las siguientes categorías: artistas individuales y Galerías / Proyectos artísticos / Colectivos de artistas.

Los formularios ya se encuentran abiertos, desde hoy, 4 de febrero al 7 de marzo de 2025.

Este evento tiene como misión dar visibilidad a la escena artística visual de Corrientes mediante la vinculación entre artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, gestores, creadores, productores, público y otros agentes del sector, pertenecientes tanto al territorio nacional, como a países limítrofes. Con esto se busca propiciar la creatividad, la producción, la experimentación, la divulgación y la comercialización de bienes simbólicos culturales en general, y de las artes visuales en particular.

En base a esto, la feria cuenta con tres categorías para postularse:

Galerías de Arte: emprendimientos privados con fines de comercialización de obras de arte, que cuenten o no con un espacio físico. Los mismos deben contar con la participación de al menos un artista de la región del NEA, entendiendo como Nordeste Argentino a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.

Colectivo de Artistas/ Proyectos artísticos: agrupaciones de dos o más personas conformadas para la realización de actividades vinculadas con la práctica del arte contemporáneo, que cuenten o no con un espacio físico. Los mismos deben contar con la participación de al menos un artista de la región del NEA, entendiendo como Nordeste Argentino a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.

Artistas Individuales: personas físicas que realicen de manera frecuente y profesional obras de arte contemporáneo y en este caso, apliquen a la feria para exponer sus obras de manera individual. Los mismos deben ser oriundos de la Provincia de Corrientes o contar con un mínimo de cinco (5) años de residencia en la Provincia.



Esta 7ª edición de ArteCo tiene como objetivo fortalecer el encuentro entre artistas, galeristas, gestores culturales y el público, consolidando un espacio clave para el arte contemporáneo de la región. Además, busca impulsar alianzas estratégicas que fomenten la compra y producción de arte local.