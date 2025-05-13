¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
Cultura

ArteCo 2025: el Colón se pone a punto para recibir a Nahuel Pennisi

El edificio del ex cine se reformó y será sede de la muestra que se realizará desde el 22 al 25 de mayo, donde actuará el músico.

Por El Litoral

Martes, 13 de mayo de 2025 a las 11:19

El viejo cine Colón, ahora reformado, será la sede de la edición 2025 de ArteCo, donde confluyen diferentes artistas desde el 22 al 25 de mayo. Como adelanto se anunció que Nahuel Pennisi será la estrella invitada para el evento.

La directora del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatríz Kunin, dirigió un recorrido con trabajadores de prensa para mostrar el avance de las obras del edificio ubicado en 9 de julio 1184.

Además, dejó como adelanto que el músico Nahuel Pennisi actuará el viernes 23 en el escenario que se instalará para la ocasión.

El edificio cuenta con cinco pisos, los cuales serán utilizados para disponer diferentes actividades. Habrá gastronomía, recreación para niños, exposición de galerías de artistas individuales y colectivos.

Además, se instalaron pantallas donde se proyectarán películas antiguas, conmemorando al viejo cine que funcionaba en el lugar.

