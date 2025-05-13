ArteCo 2025: el Colón se pone a punto para recibir a Nahuel Pennisi

El viejo cine Colón, ahora reformado, será la sede de la edición 2025 de ArteCo, donde confluyen diferentes artistas desde el 22 al 25 de mayo. Como adelanto se anunció que Nahuel Pennisi será la estrella invitada para el evento.

La directora del Instituto de Cultura de Corrientes, Beatríz Kunin, dirigió un recorrido con trabajadores de prensa para mostrar el avance de las obras del edificio ubicado en 9 de julio 1184.

Además, dejó como adelanto que el músico Nahuel Pennisi actuará el viernes 23 en el escenario que se instalará para la ocasión.

El edificio cuenta con cinco pisos, los cuales serán utilizados para disponer diferentes actividades. Habrá gastronomía, recreación para niños, exposición de galerías de artistas individuales y colectivos.

Además, se instalaron pantallas donde se proyectarán películas antiguas, conmemorando al viejo cine que funcionaba en el lugar.

