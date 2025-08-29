Narcomenudeo: incautaron 62 dosis de cocaína, dinero, y detuvieron a un hombre

La Prefectura Bella Vista, a través de tareas de inteligencia desplegadas por personal de investigación, logró desarticular un kiosco narco que operaba en la ciudad. Un hombre de 35 años fue detenido luego del hallazgo de 62 dosis de cocaína y numerosos elementos vinculados con el expediente en curso.

El operativo se llevó a cabo por infracción a la ley 23.737 en un domicilio investigado, según los lineamientos ordenados por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

De acuerdo con los datos aportados, llamó la atención de la población y en particular del vecindario, el amplio despliegue de personal uniformado y medios, convocados no solo de Bella Vista, sino también de Goya y Empedrado, todos dependientes de la Prefectura de Zona Paraná Superior y Paraguay.En la propiedad allanada,ElComo resultado del procedimiento, el Juzgado Federal ordenó secuestrar todos los elementos hallados, que quedaron en depósito y resguardo judicial en la delegación local de la fuerza naval. El detenido fue conducido hasta un centro de detención donde permanecerá hasta tanto sea indagado por la Justicia.