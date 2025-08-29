Corrientes visita Villa Ángela con media clasificación en el bolsillo

La selección de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) buscará sellar su presencia en la final de la Región Litoral Norte de la Copa País cuando este sábado visite al representativo de la Asociación del Oeste Chaqueño.

El encuentro revancha de la semifinal se disputará desde las 20.30, en cancha de Unión Progresista de Villa Ángela.

En el encuentro de ida, el seleccionado de la capital correntina se impuso por un contundente 9 a 0 y por lo tanto llegará con esa tranquilidad al juego de este sábado.

“Se cumplió con el primer objetivo de poder ganar los primeros 90 minutos de la llave”, sostuvo Diego Pérez, DT del equipo de la Liga Correntina luego del triunfo en cancha de Boca Unidos.

“Sacamos provecho de las dimensiones de la cancha, plasmamos lo que pretendemos en cada partido y para nosotros fue importante al ser nuestro primer encuentro oficial”, afirmó en declaraciones a La Red Deportiva.

Con la gran diferencia, el cuerpo técnico correntino quiere que su equipo no se relaje para evitar alguna sorpresa y poder avanzar en el certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El resultado del primer encuentro y la disputa de los cuartos de final del Oficial de Primera A, llevará a que Pérez realice varios cambios en el equipo titular que se presentará en el interior chaqueño.

Promociones de la Liga

Las Promociones A - B de l torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol se disputarán este sábado. Los partidos fueron reprogramados una semana más tarde por las malas condiciones de los campos de juego debido a la lluvia que cayó sobre la capital provincial.

En cancha de Lipton, desde las 15.00 Talleres se medirá frente a San Marcos con arbitraje de Ezequiel Sena, mientras que en el estadio de Ferroviario, a partir de las 19.00, Libertad enfrentará a Villa Raquel con Gerardo Martínez Sandoval como árbitro.

En el caso que los partidos terminen empatados, directamente se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador.

El vencedor de cada duelo, jugará en la Primera A durante el 2026 y los perdedores militarán en el Ascenso.

Talleres y Libertad buscarán seguir en la A, mientras que San Marcos y Villa Raquel intentar subir desde la B.