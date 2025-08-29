Boca Unidos recibe a Mitre y busca una victoria con premio doble

La séptima fecha de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol comenzará a disputarse este sábado y Boca Unidos buscará un triunfo que le permita tener un festejo doble.

Desde las 15,30, con arbitraje de Joanthan Correa, Boca Unidos será local de Mitre de Posadas. El encuentro corresponde a la zona B donde el equipo correntino es el líder.

Para el crucial compromiso, la dupla técnica compuesta por Rolando Ricardone y Cristian Núñez no podrá contar con el volante Sebastián Navarro, además seguirán ausentes Antonio Medina y Raúl Albornoz.

Después de una primera fase floja, Boca Unidos recompuso su andar y en la Reválida ganó 5 de los 6 partidos disputados. Esta gran producción le permite llegar a las últimas tres fechas con claras posibilidades de asegurar la permanencia y de meterse en los playoffs.

En el caso de ganar este sábado, Boca Unidos no dependerá de otros resultados y anticipadamente tendrá premio doble.

Con la suma de tres puntos seguirá como líder del grupo y quedará entre los cinco que clasificarán para disputar el segundo ascenso de la temporada.

Además, también quedará sin posibilidades caer en la zona roja del descenso y se asegurará su continuidad en la categoría.

De no lograr esos objetivos este sábado, le quedarán otras dos jornadas (visitante de Sol de América y local de Sportivo Las Parejas) para conseguirlo.

En la fecha anterior, Boca Unidos goleó como visitante a Crucero del Norte 4 a 1. En ese partido se lesionó el volante Sebastián Navarro. Durante la semana se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y ya no podrá jugar en el resto de la Reválida.

La ausencia de Navarro y la incorporación de Joaquín Acevedo es la única variante que existe en la lista de 20 jugadores convocados por la dupla técnica.

De esta forma se confirmó que todavía no volverán el delantero Antonio Medina (ausente la fecha anterior) y el defensor Raúl Albornoz (no juega desde la última jornada de la primera fase) que se se recuperan de diferentes lesiones musculares.

Para Mitre el partido es importante en la lucha por quedar entre los cinco mejores de la zona B dado que ya se aseguró su permanencia en la categoría.

El equipo misionero, que comparte el tercer lugar con Sportivo Las Parejas, viene de vencer como local a Ben Hur de Rafaela 4 a 1.

El resto

En el otro encuentro que se jugará este sábado, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá a Sportivo Las Parejas desde las 19 con el arbitraje de Cristian Rubiano.

La séptima fecha se completará el domingo con estos partidos:

15.30 El Linqueño - Crucero del Norte (Leonardo Billanueva).

16.00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Sarmiento de Resistencia (Gustavo Benites).

17.30 Ben Hur vs. Sol de América (Mauricio Martin).