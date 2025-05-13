En fotos: así quedó el ex cine Colón a 18 años de su última función

El histórico Cine Colón reabrió este martes las puertas de su galería para mostrar a los trabajadores de prensa cómo quedarán las instalaciones con vistas a la reapertura de "ArteCo", el séptimo evento de arte de Corrientes, que se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo y promete una gran convocatoria.

Se trata de un imponente edificio de cinco pisos, que cautiva por su diseño moderno y funcional, fusionando perfectamente lo patrimonial con lo innovador.

En su interior, las escaleras de hierro y mármol tallado susurran historias de un cine de antaño, mientras los destellos del vidrio moderno reflejan el presente. Sobre ellas, grandes faroles cuelgan de aros suspendidos en el techo, y con su luz LED bañan el espacio en un brillo contemporáneo que fusiona el pasado con el ahora.

Además, a la entrada el edificio está equipado con dos escaleras mecánicas, un ascensor tipo "camillero", y otro ascensor adicional en la parte trasera, lo que facilita el acceso a todos sus niveles y asegura una experiencia cómoda para todos los visitantes.

En cada piso, se desplegarán stands dedicados al arte, espacios de proyección cinematográfica para públicos adultos e infantiles, y áreas especialmente acondicionadas para la exhibición de obras individuales y colectivas. Cada stand ha sido equipado con proyectores instalados en los techos, preparados para dar vida y luz a cada creación expuesta.

En el segundo piso estarán ubicados los proyectos colectivos y las asociaciones de artistas, mientras que el tercer piso estará destinado a aquellos creadores emergentes que aún no cuentan con representación o galería propia. Entre los artistas seleccionados para esta sección, se dará prioridad a los correntinos, con el objetivo de visibilizar y fortalecer la escena local.

En el cuarto piso se desarrollarán actividades recreativas para toda la familia, organizadas especialmente por el Instituto de Cultura.

En el quinto piso de edificio también contará con espacios de recreación, pero con la particularidad de que estará una terraza de gran extensión, desde donde se podrá observar el avance de otro gran proyecto cultural de la provincia: la construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, cuya inauguración está prevista para fines del primer semestre o comienzos de agosto.

Al elevar la vista hacia el techo, se revela un amplio ventanal que ofrece una vista directa al cielo. Los rayos del sol, reflejados en el piso de vidrio, crean una analogía visual entre el cielo y la tierra, sumergiendo el espacio en una luz natural que enriquece la atmósfera del lugar, y generan ese espacio compacto de arte con lo que se crea con la naturaleza y la luz de afuera.

También habrá un patio de recreación infantil, además de patios de comida distribuidos dentro y fuera del edificio. Uno de estos espacios gastronómicos, en particular, se está desarrollando sobre un amplio balcón, con una destacada superficie que se integrará al recorrido cultural.

Ni siquiera los baños escapan al embrujo del diseño. Sus paredes, de texturas suaves y onduladas, evocan el vaivén sereno del río Paraná en un día sin viento, como si el agua misma hubiera susurrado su forma en el relieve. Frente a ellas, espejos lujosos devuelven reflejos de luz y arte, mientras los lavatorios, de líneas limpias y contemporáneas, completan una atmósfera donde la funcionalidad se vuelve belleza y hasta el gesto más cotidiano adquiere un aire de ceremonia.

Así, la transformación del antiguo Cine Colón no solo deslumbra por su estilo de vanguardia moderna, sino que se erige como un escenario vibrante para artistas de renombre, tanto locales como internacionales. Más que una renovación arquitectónica, representa el corazón palpitante de la nueva vanguardia cultural de Corrientes: un punto de confluencia donde el arte, el cine, la historia, la música y hasta los sabores más auténticos de la región se entrelazan en un mismo espacio cargado de memoria y futuro.

El Instituto de Cultura de Corrientes detalló que se proyectarán películas clásicas del cine argentino , y se ofrecerán charlas abiertas a cargo de especialistas llegados desde Buenos Aires. Estas actividades estarán especialmente dirigidas a estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y al público en general, con una jornada central prevista para el 21 de mayo. Las proyecciones de estas películas estarán dentro de los bloques distribuidos por todo el edificio.

El Cine Colón fue mucho más que una sala de proyección en los tiempos pasados. Durante más de medio siglo fue un punto de encuentro, debate y amor por el verdadero cine en Corrientes.

El Colón ofrecía una experiencia cultural auténtica. Allí funcionó un Cine Club, donde se proyectaron películas de autores como Bergman o Antonioni, y se vivió el cine como arte, no como simple entretenimiento.