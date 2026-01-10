El chavismo liberó a más presos políticos y hay expectativa por Gallo

El Foro Penal anunció este sábado que el régimen chavista liberó en las últimas horas a otras seis personas, entre las que se encuentra el activista opositor Virgilio Laverde. De esta forma, ya son 15 los excarcelados y aún quedan más de 800 presos.

La noticia hizo crecer la esperanza del oficialismo argentino y de la familia del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace más de un año.

Yalitza Garcia, madre de la esposa de Gallo, permanece frente a la prisión El Rodeo III, donde el gendarme argentino sigue encarcelado.

"Estamos con mucha expectativa y también mucha angustia, porque la semana pasada surgió la noticia de que lo amenazaban de muerte si Estados Unidos invadía Venezuela. Pues eso ha ocurrido, y tenemos una angustia muy grande", dijo la mujer a periodistas.

"Estamos a la expectativa, como todos los familiares que están acá, esperando que se abran esas puertas y que salgan ellos. Tenemos mucha esperanza", agregó.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela dijo que "no va a descansar" hasta lograr el regreso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados por Estados Unidos el 3 de enero.

"No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente, no vamos a descansar, lo juramos", enfatizó Rodríguez.

"Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro (...) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!", exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda.

En ese contexto, se conoció que Donald Trump blindó con un decreto las ganancias del petróleo venezolano.