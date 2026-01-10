La dura estafa inmobiliaria que sufrió el DT Pedro Troglio

El director técnico de Banfield, Pedro Troglio, denunció públicamente una presunta estafa inmobiliaria que, según el propio entrenador, afectó a cerca de 160 inversores, muchos de los cuales habrían perdido los ahorros de toda su vida. Los hechos derivan de la paralización de varios desarrollos habitacionales en La Plata tras el traspaso de la empresa inicial a una nueva administración a finales de 2025, lo que intensificó los reclamos judiciales por la falta de restitución del dinero invertido.

En recientes declaraciones a América TV, Troglio advirtió sobre la gravedad de la situación: “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”. Aclaró además que, aunque él puede sobrellevar la pérdida, muchos de los afectados no cuentan con esa posibilidad. La denuncia presentada por Troglio y su esposa tiene como señalados a los administradores del proyecto. En esa presentación judicial, Troglio aseveró que depositó los ahorros familiares en varios fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, animado por la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, beneficios que nunca se concretaron.

“Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos, con gente allegada a uno. Son encantadores de serpientes”, subrayó.