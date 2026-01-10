El presidente Javier Milei compartió el análisis de un economista que defendió la política económica de La Libertad Avanza, en especial, luego de que se conociera el pago del swap a Estados Unidos con un nuevo préstamo. Según el especialista, se trata de una práctica habitual en Estados con acceso normal a los mercados financieros y rechazó que ese tipo de operaciones impliquen un incremento del endeudamiento. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default”, alertó el Presidente en sus redes sociales.

“En este segmento Juan Ramón Rallo deja en evidencia el nivel de ignorancia de una gran parte de los ‘economistas’ profesionales y muy especialmente de los ‘periodistas’ que escriben sobre la economía. Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, comentó Milei en su cuenta de X.

Lo hizo al compartir el fragmento de la entrevista que le hicieron al economista Juan Ramón Rallo en el canal de streaming Neura.



