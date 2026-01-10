¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Roque Estudiantes universitarios evacuados
Sigue creciendo

Por el desborde del río Santa Lucía, 18 personas quedaron evacuados en San Roque

Las personas afectadas fueron alojadas en el Albergue Avesa. Desde Defensa Civil confirmaron que el río sigue en aumento tras las intensas lluvias registradas en la zona. 

Por El Litoral

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 20:16

El río Santa Lucía volvió a desbordarse y provocó la evacuación de 18 personas en la localidad de San Roque este sábado. Así lo confirmó Defensa Civil de la provincia de Corrientes a El Litoral. Los sanroqueños afectados fueron trasladados al Albergue Avesa ante el avance del agua sobre zonas habitadas. La situación se mantiene bajo estricta vigilancia debido a que el nivel del río continúa en ascenso.

Desborde del río mantiene en vilo a los correntinos

Luego de la lluvia caída el viernes último, sumado a la gran acumulación de agua en el suelo de precipitaciones anteriores, este sábado se produjo el desborde del río y afectó a decenas de habitantes que residen principalmente en la zona costera

La información fue confirmada por Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, en diálogo con El Litoral, señaló: "Según los últimos datos 18 personas permanecen evacuadas en San Roque, están alojados en el albergue Avesa". 

Según se detalló, en las últimas horas se registraron alrededor de 80 milímetros de lluvia y, pese a que las precipitaciones cesaron, el caudal del río sigue creciendo.

En este contexto, el COEM (Comando de Operaciones de Emergencia Municipal) continúa con las tareas de monitoreo permanente y asistencia a las familias afectadas, manteniéndose en alerta para realizar nuevas evacuaciones en caso de que la situación se agrave.

La crecida también impactó en espacios públicos de la localidad. El Parque Municipal, ex balneario, quedó completamente cubierto por el agua, reflejando la magnitud del fenómeno y generando preocupación entre los vecinos. 

