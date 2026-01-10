Despistó un colectivo con 55 pasajeros tras una insólita pelea de choferes en plena ruta

Una insólita pelea entre choferes en plena circulación por la Ruta Nacional 14 provocó el despiste de un colectivo de larga distancia con 55 pasajeros a bordo, cuando transitaba por Entre Ríos y se dirigía hacia la ciudad correntina de Mercedes.

Los detalles del inusual y riesgoso episodio se conocieron este sábado, aunque el siniestro vial ocurrió en la tarde del jueves, a la altura del kilómetro 139,5 y en jurisdicción del departamento Uruguay.

De acuerdo con los informes, el hecho se registró poco después de que el colectivo retomara su marcha después de una detención en un parador ubicado a escasos metros del Puesto de Control Vial denominado Bella Vista. La unidad, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, trasladaba a 55 pasajeros desde Buenos Aires con destino a la provincia de Corrientes.

Los reportes policiales revelaron que tras reiniciar el viaje se desató una fuerte discusión entre los dos choferes responsables de la conducción del micro. Lo que comenzó como un cruce verbal escaló rápidamente en una agresión física entre ambos, mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

En esas circunstancias la unidad salió despedida de manera abrupta del carril y terminó en la banquina, hundida en la tierra e inclinado hacia uno de sus laterales, lo cual alertó a los ocupantes. Destacaron que en ese momento avanzaba a baja velocidad, de lo contrario hubiera acabado con peores consecuencias.

El impacto provocó la rotura de algunos cristales de la unidad, generando momentos de gran tensión y temor entre los pasajeros, según describieron.

Después del aviso de otros conductores que circulaban por el lugar, acudieron efectivos de la Comisaría Tercera, personal policial del puesto caminero Bella Vista y servicios de emergencia.

Una ambulancia asistió a los ocupantes del colectivo: varios pasajeros presentaron golpes leves producto del movimiento brusco, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Los choferes también resultaron con lesiones leves a raíz del enfrentamiento.

Pese a la gravedad del hecho y al riesgo al que fueron expuestos los pasajeros, ninguna de las personas involucradas manifestó intención de radicar una denuncia penal. Las autoridades intervinientes tomaron las actuaciones correspondientes y dejaron constancia del hecho.

El colectivo permaneció en el lugar a la espera de una grúa para su remoción, mientras que los 55 pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la empresa para continuar el viaje. El tránsito en la zona no sufrió interrupciones.

