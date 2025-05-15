¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés explotación laboral
UN LIBRO PARA CADA HOGAR

El Colectivo de Lectura sigue su recorrida por los barrios de Corrientes

El objetivo es acercar el libro a cada hogar y fomentar el hábito de la lectura a las familias correntinas.

 

Por El Litoral

Jueves, 15 de mayo de 2025 a las 10:02

El Ministerio de Educación y la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, continúa recorriendo barrios y zonas rurales de Corrientes para acercar la lectura a cada hogar y familia que lo necesita. Esta acción política se impulsa desde el programa colectivo de Lectura del gobierno provincial.

Enmarcado en la iniciativa "Corrientes Lee: un libro más en cada hogar", el programa ya comenzó a visitar hogares de estudiantes que cursan su escolaridad en la modalidad domiciliaria por razones de salud, garantizando así el acceso a materiales de lectura a niños, niñas y jóvenes que no pueden asistir a clases presenciales.

Gracias a la solidaridad de la comunidad correntina ya se lograron recolectar más de 2.500 libros donados, que fueron clasificados y preparados para este recorrido. Los ejemplares no solo llegan a los estudiantes, sino también a sus entornos: vecinos, abuelos, hermanos y adultos reciben materiales que ayudan a fortalecer el vínculo comunitario a través de la lectura.

Además de los hogares, el Colectivo de Lectura visitará instituciones educativas rurales, donde se realizan encuentros con la comunidad y las familias, fomentando el hábito de la la lectura en espacios cotidianos y escolares.

Como parte del programa, también se están instalando rincones de lectura en escuelas de la capital y el interior provincial. Estos espacios están pensados para favorecer la lectura individual y compartida con materiales adecuados para todas las edades.

 

Cronograma de actividades

Semana del 19 de mayo:

Jueves 15: San Luis del Palmar (Feria del Libro)

Sábado 17: Gobernador Virasoro (actividad sin el colectivo)

Lunes 19 y miércoles 21: entrega en hogares de Capital

Jueves 22: encuentro con la comunidad y entrega en hogares (Capital)

Viernes 23: entrega y encuentro con la comunidad en San Luis del Palmar (zona rural)

 

Semana del 26 de mayo:

Actividades previstas en San Cosme, San Luis del Palmar e Itatí (fechas a confirmar)

 

