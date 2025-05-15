El Colectivo de Lectura sigue su recorrida por los barrios de Corrientes

El Ministerio de Educación y la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, continúa recorriendo barrios y zonas rurales de Corrientes para acercar la lectura a cada hogar y familia que lo necesita. Esta acción política se impulsa desde el programa colectivo de Lectura del gobierno provincial.

Enmarcado en la iniciativa "Corrientes Lee: un libro más en cada hogar", el programa ya comenzó a visitar hogares de estudiantes que cursan su escolaridad en la modalidad domiciliaria por razones de salud, garantizando así el acceso a materiales de lectura a niños, niñas y jóvenes que no pueden asistir a clases presenciales.

Gracias a la solidaridad de la comunidad correntina ya se lograron recolectar más de 2.500 libros donados, que fueron clasificados y preparados para este recorrido. Los ejemplares no solo llegan a los estudiantes, sino también a sus entornos: vecinos, abuelos, hermanos y adultos reciben materiales que ayudan a fortalecer el vínculo comunitario a través de la lectura.

Además de los hogares, el Colectivo de Lectura visitará instituciones educativas rurales, donde se realizan encuentros con la comunidad y las familias, fomentando el hábito de la la lectura en espacios cotidianos y escolares.

Como parte del programa, también se están instalando rincones de lectura en escuelas de la capital y el interior provincial. Estos espacios están pensados para favorecer la lectura individual y compartida con materiales adecuados para todas las edades.

Cronograma de actividades

Semana del 19 de mayo:

Jueves 15: San Luis del Palmar (Feria del Libro)

Sábado 17: Gobernador Virasoro (actividad sin el colectivo)

Lunes 19 y miércoles 21: entrega en hogares de Capital

Jueves 22: encuentro con la comunidad y entrega en hogares (Capital)

Viernes 23: entrega y encuentro con la comunidad en San Luis del Palmar (zona rural)

Semana del 26 de mayo:

Actividades previstas en San Cosme, San Luis del Palmar e Itatí (fechas a confirmar)