Cuáles son los premios que se entregarán en el ArteCo 2025

El ArteCo informó que, en su séptima edición, entregará cuatro premios entre los artistas independientes, galerías, proyectos y colectivos seleccionados. La muestra será del 22 al 25 de mayo en la Galería Colón.

Con la curaduría a cargo de Joaquín Rodriguez, se seleccionarán obras entre las categorías: Artistas individuales, Galerías, Colectivos y Proyectos Artísticos.

Los premios a entregarse son: Premio Adquisición Unne, Premio Adquisición de Fausto Galería, de Tucumán, el Premio In Situ y el Premio Residencia la Ira de Dios. Los mismos serán anunciados el sábado 24 de mayo, desde las 19, en la Galería Colón.

Cabe mencionar que ArteCo pone en el mapa nacional a la producción artística de la región Litoral en diálogo con Brasil, Paraguay y Uruguay. Este año participan 27 galerías, 36 artistas individuales, y 23 proyectos y colectivos.

Además, se realizará el Circuito ArteCo con exhibiciones de artistas invitados en 10 locaciones diferentes de la ciudad y el Encuentro ArteCo el miércoles 21, que convocará referentes del arte contemporáneo y artistas, gestores, y comunicadores vinculados a las artes visuales con acceso gratuito e inscripción previa.

Premios

Premio Adquisición UNNE

La Universidad Nacional del Nordeste volverá a ser parte por tercer año consecutivo. Este premio busca impulsar la presencia del arte contemporáneo en instituciones.

De este modo se visibiliza y prioriza el arte clásico en las instituciones. El ganador se conocerá durante el transcurso de la feria.

La pieza premiada integrará el patrimonio del Centro Cultural Universitario (CCU), para ser exhibida cuando y donde las autoridades de la Unne lo crean conveniente.

Premio Adquisición Galeria Fausto

Se otorgará un premio monetario de 300 dólares a un artista de hasta 40 años. La obra premiada permanecerá en la provincia, siendo donada al Instituto de Cultura de Corrientes para su incorporación a la colección del MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes), que será inaugurado próximamente.

Este premio es una pequeña contribución a la feria y a los artistas participantes.

Premio In Situ

Tiene el objetivo de conocer, difundir y apoyar las escenas artísticas en diferentes territorios de nuestro país, busca destacar producciones y gestiones en artes visuales desde sus contextos de origen.

Al momento ha distinguido a 19 artistas, 8 galerías, 6 proyectos artísticos y 1 proyecto curatorial.

Premio Residencia La Ira de Dios

El premio consiste en una residencia de un mes en Buenos Aires. Se seleccionará a una artista de la región NEA de esta edición, quien contará con un estudio privado en la sede de La Ira de Dios en el microcentro porteño, alojamiento en cuarto privado, y pasajes desde su lugar de origen.

También participará junto a otros artistas nacionales e internacionales de un programa de tutorías, visitas y un evento público de estudios abiertos