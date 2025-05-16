Artista chaqueños y correntinos exponen su talento en la sala Adolfo Mors

Una nueva propuesta artística llega a corrientes este fin de semana. Se trata de “Lazos de amistad”, una muestra pictórica colectiva que reunirá a artistas de las provincias de Chaco y Corrientes en la Sala Adolfo Mors, ubicada en Pellegrini 542, en pleno parque Camba Cuá.

La exposición podrá disfrutarse hasta el 4 de junio con entrada libre y gratuita. El público podrá recorrerla de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21; y los sábados, domingos y feriados de 9 a 21.

Con obras que abarcan desde la pintura al óleo hasta técnicas de dibujo, grafismo y acrílico, esta muestra busca generar un espacio de integración artística y cultural. Según explicó Pablo Velar, coordinador de la iniciativa y uno de los artistas expositores, “Lazos de amistad” reúne trabajos que transitan diferentes estilos, desde lo contemporáneo hasta lo clásico, reflejando la diversidad expresiva de los participantes.

El evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Corrientes y, en ese marco, el subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri, remarcó: “Desde el inicio de la gestión del intendente Eduardo Tassano, buscamos acompañar a los distintos sectores artísticos y fomentar actividades culturales permanentes en la sala Mors”. Además, destacó que la muestra fue organizada por los propios artistas, con apoyo institucional.

El grupo de expositores está integrado por Christian Álvarez, Lucrecia Araceli Cristaldo, Susana Carolina Alcaraz, Rodolfo Germán Aguirre, Walter Gabriel Sandrez, María Emilia Ibáñez Collantes, Américo Rubén Ramos, Pablo Facundo Gauna Velar, Cynthia Paola Martínez y Antonio Roque Casco.

Más allá de ser una propuesta visual atractiva y profesional, “Lazos de amistad” apunta a fortalecer vínculos entre artistas de ambas provincias y a generar un espacio de encuentro con la comunidad. Una oportunidad imperdible para disfrutar del arte regional en un entorno abierto y accesible para todos.