La Unne estará presente en la séptima edición del ArteCo

La Universidad Nacional del Nordeste informó que se presentará en ArteCo 2025, una Feria de Arte Contemporáneo que organiza el gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura. Esta es su séptima edición y se desarrollará del 22 al 25 de mayo en la renovada Galería Colón (ex Cine Colón).

Uno de los puntos más destacados de su participación será la entrega del Premio UNNE Adquisición, que por tercer año consecutivo reconocerá a una obra de arte contemporáneo que pasará a formar parte del patrimonio del Centro Cultural Universitario (CCU). Este galardón busca fortalecer la presencia del arte contemporáneo en las instituciones y revertir la tendencia histórica que favorece al arte clásico o decorativo en las colecciones públicas.

El jurado estará integrado por Débora Durán y Claudio Vallejos, del equipo técnico del CCU, y Eleonora Jaureguiberry, gestora cultural y coordinadora general de Malba Puertos, quienes seleccionarán la obra ganadora durante el transcurso de la feria.

Una propuesta cultural integral

Desde el Centro Cultural Universitario, la UNNE propone una participación más activa y diversa en esta edición. Entre las actividades se destaca el Encuentro ArteCo, que tendrá lugar el miércoles 21 de mayo en el Salón Azul del CCU. Dirigido a artistas visuales, gestores culturales, curadores y estudiantes, la jornada será un espacio de intercambio de experiencias y herramientas para la profesionalización del sector artístico.

Además, se exhibirá la muestra del Festival PLAY de Videoarte y Cine Experimental, en colaboración con el festival sonoro ArteSo, bajo la curaduría de Julia Rossetti, Martín Sandoval y Maia Navas. La propuesta reunirá obras de artistas como Joaquín Pedretti, Agustina Wetzel, Lucas Olivares, Jazmín Cabrera y Pablo Tissembaum, entre otros, explorando las memorias urbanas del nordeste argentino a través del arte audiovisual.

El arte como territorio expandido

Como parte del circuito urbano de ArteCo, la Sala del Sol del CCU (Córdoba y 9 de Julio) alojará la exposición “Ñe’ẽ Raity”, un proyecto colectivo que invita a una inmersión reflexiva en la cultura guaraní. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

Asimismo, el sábado 24 de mayo a las 19 horas, el Encuentro de Coros Universitarios organizado por el Coro de la UNNE se presentará en el Patio de Tribunales (ex hotel Buenos Aires, Carlos Pellegrini 1058). Participarán coros universitarios de Chaco, Corrientes y Misiones, promoviendo el arte coral y los vínculos interinstitucionales.

Una feria en crecimiento

Desde su creación en 2019, ArteCo se ha consolidado como la principal feria de arte contemporáneo del nordeste argentino. Esta edición, inaugurada oficialmente el jueves 22 de mayo a las 12, reúne a artistas, galerías y proyectos del NEA, junto a propuestas de otras provincias y países limítrofes. A lo largo de cuatro días, la feria ofrecerá exposiciones, ventas de obras, capacitaciones, conversatorios y acciones urbanas.

Con una participación sólida, diversa y comprometida, la UNNE reafirma su rol como promotora del arte contemporáneo en la región, articulando formación académica, gestión cultural y patrimonio artístico en una misma propuesta.