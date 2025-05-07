Se inauguró una muestra de trajes del carnaval correntino

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Corrientes se realiza la exposición “Corrientes de Fiesta” donde se mostraron los diferentes trajes utilizados por los comparseros en la edición 2025 de los Carnavales Oficiales.

La exposición se desarrolla en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Danza, cuando el pasado 29 de abril en las escalinatas del salón ubicado en Salta 545, se realizó un despliegue artístico de música y danza, donde Santiago “Bocha” Sheridan fue el protagonista.

Fotografía: Cacho Monzón

Con estrada libre y gratuita el público se puede acercar a apreciar los trajes más destacados en la última edición de los Carnavales de Corrientes.