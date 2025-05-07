¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes La Libertad Avanza José Ignacio
Legislatura

Se inauguró una muestra de trajes del carnaval correntino

La exposición es de acceso libre y gratuito en el Salón de los Pasos Perdidos.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 12:55
Fotografía: Cacho Monzón

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Corrientes se realiza la exposición “Corrientes de Fiesta” donde se mostraron los diferentes trajes utilizados por los comparseros en la edición 2025 de los Carnavales Oficiales.

La exposición se desarrolla en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Danza, cuando el pasado 29 de abril en las escalinatas del salón ubicado en Salta 545, se realizó un despliegue artístico de música y danza, donde Santiago “Bocha” Sheridan fue el protagonista.

Fotografía: Cacho Monzón

Con estrada libre y gratuita el público se puede acercar a apreciar los trajes más destacados en la última edición de los Carnavales de Corrientes.

Fotografía: Cacho Monzón

