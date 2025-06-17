¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes presentará el calendario del Carnaval 2026

Por El Litoral

Martes, 17 de junio de 2025 a las 16:18

Corrientes presentará oficialmente el calendario del Carnaval 2026 el próximo sábado, informó la organización. 

El evento se realizará a partir de las 18.30 en el corsódromo Nolo Alías

"Representa el puntapié inicial de una nueva edición del Carnaval, una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra identidad cultural", precisó la empresa organizadora. 

Vale recordar que los últimos campeones de los carnavales de Corrientes fueron la comparsa Ara Berá y la agrupación musical Imperio Bahiano.

"Ara Berá ganó el campeonato porque cambiamos la mirada de cómo transmitir", señaló en Hoja de Ruta, Andrea Iriondo, presidenta del Rayo. 

Iriondo destacó que el triunfo estuvo vinculado con que "se cambió un montón de cosas, superando a la Ará Berá de los últimos años". "Con las autocríticas y haciendo los cambios necesarios para que esto se mejore logramos mostrar lo que queríamos transmitir".

 

