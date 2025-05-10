Entregaron los premios a los ganadores del Carnaval de Corrientes

La productora organizadora de los Carnavales de Corrientes, cerró una de sus ediciones más memorables con una emotiva ceremonia de premiación a la campeonas de la edición 2025 en el Centro de Convenciones de Corrientes.

Con un salón colmado de público y una atmósfera de alegría, emoción y reconocimiento, se entregaron los galardones a los grandes protagonistas del carnaval 2025.

La noche comenzó con la premiación a las comparsas infantiles y mayores del interior, seguida por los reconocimientos correspondientes a la competencia de la ciudad de Corrientes.

Más tarde, fue el turno de los premios a las mejores coreografías, música y al show de comparsas, destacando una vez más el espectáculo brindado en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Los encargados de entregar las distinciones fueron Esteban Centeno, titular de la productora De La Estrella; Hugo Calvano, Secretario de Coordinación Municipal; y Augusto "Tete" Costaguta, Subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas de la provincia.

La velada concluyó con los premios para las baterías y comparsas del interior, y finalmente, se entregaron los máximos reconocimientos de la edición 2025.

En esta ocasión, el primer lugar fue para la comparsa Ará Berá, que se consagró como la gran ganadora del carnaval.

Más allá de la competencia, la fiesta fue también una celebración del esfuerzo colectivo y de la identidad cultural de Corrientes.

Todos los presentes coincidieron en destacar la calidad artística y organizativa del evento, que reafirma una vez más por qué Corrientes ostenta con orgullo el título de Capital Nacional del Carnaval.