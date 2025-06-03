Tajy celebra 10 años de Acuarela

El sábado 7 de Junio, Tajy celebrará con un show los 10 años del exitoso espectáculo artístico integral “Acuarela”. La cita es en el teatro del Espacio Mariño (Santa Fe 847) a las 21 hs, con entradas anticipadas limitadas que ya se encuentran a la venta en boletería y vía on-line. El show invita a recordar y recorrer esta obra conceptual y que unió a artistas de la música, la poesía y la pintura. Es una obra bisagra en la vida artística de este trío que se ha transformado en referencia de la música del Litoral.

En 2015 Tajy presentaba “Acuarela” en un Teatro Vera colmado y vibrante, con una propuesta conceptual que planteaba el diálogo que se da en las ciudades del Litoral entre la urbanidad, el pueblo y la zona rural. Se trabajó en música original musicalizando a dos grandes poetas: “Cacho” Gonzalez Vedoya y Rodrigo Galarza; y Eugenio Led pintó acuarelas para cada obra que formó parte del desarrollo del show que quedó registrado en un audiovisual disponible en su canal de YouTube. Fueron parte de este espectáculo el dúo Gatti-Osuna, Hibridus y “Nino” Ramirez, dando cohesión al relato y enriqueciendo artísticamente la noche.

Volviendo de una gira por Buenos Aires, el trío formado por María Belén Arriola en violín, Alejandro “Tato” Ramirez en acordeón y José Víctor Piñeiro en guitarra, pone entonces a consideración del público correntino este show que, año después, devino en su segundo disco, donde se encuentran algunas obras ya clásicas de su repertorio “Amoite”, Siesta de Enero”, “Nostálgica Ciudad”, “Py’amongeta”.

En 12 años de trayectoria Tajy cuenta con una nominación a los Premios Gardel, 5 discos grabados y presentaciones por gran parte de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, compartiendo escenario y grabaciones con artistas referentes como Teresa Parodi, Luis Landriscina, Jorge Fandermole, Divididos, Coqui Ortiz, Julian Zini, entre otros. La formación instrumental, las composiciones y arreglos hacen que Tajy se destaque por su frescura y sonoridad de cámara sin perder la esencia sonora de la música del litoral.

