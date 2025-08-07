Llega "Calígula" al Teatro Vera y el equipo de Pepe Cibrián busca talentos correntinos para su nuevo musical

Este viernes 8 de agosto, a las 21:30, se levanta el telón del Teatro Oficial Juan de Vera para recibir la obra "Calígula", escrita por Pepe Cibrián. La puesta en escena, protagonizada por un gran elenco, estrenó su versión original en 1983 y ahora vuelve con una propuesta renovada que aborda temas como la locura, el poder autocrático, la corrupción y la miseria del pueblo.

La obra, que narra la historia del emperador Calígula y su relación con su hermana Drusila, refleja la opresión y el miedo de un imperio subyugado.

Las entradas, con precios a partir de $15 mil, se pueden adquirir online a través de la plataforma weepas.ar. Además, quienes tengan tarjetas de crédito VISA del Banco de Corrientes podrán acceder a un 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Audiciones para "Drácula Resurrección"

La compañía de Pepe Cibrián no solo llega a Corrientes para presentar su obra, sino también para buscar nuevos talentos. El equipo realizará audiciones en el Teatro Vera para su próximo musical, "Drácula Resurrección", que se estrenará en 2026.

Las audiciones están dirigidas a bailarines que también canten y actúen, con edades entre 18 y 50 años. Los interesados deberán presentarse con ropa cómoda, CV y fotos (de cara y cuerpo) el sábado 9 de agosto, de 11:30 a 15:30, y el domingo 10 de agosto, de 14:00 a 19:00. Para más información, se puede enviar material a [email protected].