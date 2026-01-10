Piden colaboración para una pareja que sufrió un grave accidente en Concepción

Una joven pareja de la localidad de Concepción atraviesa horas críticas luego de sufrir un grave accidente de tránsito que cambió por completo su día a día. Como consecuencia del impacto, Macarena y Fernando, resultaron con lesiones de consideración y actualmente se encuentran internados en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde luchan por su recuperación y piden colaboración para costear los gastos.

Según se informó, las heridas y fracturas que presentan requieren intervenciones quirúrgicas complejas, incluyendo la colocación de prótesis, lo que implica elevados costos médicos. A esto se suman los gastos de internación, traslados y el largo proceso de rehabilitación que deberán afrontar en los próximos meses.

Ante este difícil panorama, familiares y allegados apelan a la solidaridad de la comunidad para poder acompañarlos en este momento tan delicado. “Hoy más que nunca necesitan de la ayuda de todos”, expresaron, destacando que cualquier aporte, por pequeño que sea, resulta fundamental.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias: TODOPORFERYMACA, a nombre de Cardozo Macarena. La ayuda solidaria será destinada íntegramente a cubrir gastos médicos y a sostener el proceso de recuperación de la joven pareja.