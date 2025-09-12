Mario Ledesma entrenó con el plantel superior de Taraguy

En la previa de la última fecha de la clasificación del XXV° Regional del NEA, Taraguy recibió la visita de Mario Ledesma, histórico hooker de Los Pumas, bronce en el Mundial 2007 y ex coach del seleccionado nacional.

Ledesma, es un amigo de l club Cuervo y se ofreció a dar una mano en lo que fue el entrenamiento de los forwards de cara al partido del fin de semana donde Taraguy busca una victoria que le asegure el número 1° en la Zona B, y el pasaporte directo a semifinales.

Enfrentará el sábado en cancha de Regatas de Resistencia, a CAPRI de Posadas

“Para nosotros es un orgullo y honor y esperamos tenerte de vuelta pronto Mario. Muchas gracias por tu visita y por todo el conocimiento compartido” sostuvo Emiliano Gómez Coll, capitán del plantel de primera, quien luego del entrenamiento, compartió unas palabras con Mario y le obsequió un presente institucional.

El delantero agregó, representando a sus compañeros, que “para nosotros es un honor, una locura que estés en nuestra casa, compartir con vos este entrenamiento. Todos sentimos un orgullo por tu carrera” y lo invitó a compartir el desenlace del Torneo Regional.

Ledesma, contestó con un “vamos a venir”, por lo tanto se lo espera en las jornadas decisivas de la temporada 2025 del NEA.

Además, les dejó un mensaje a los jugadores. “Es difícil explicarles a ustedes, lo que es querer al club y a la camiseta; es el mismo amor que yo tengo por mi club y mi camiseta. Después cada uno lo expresa en la cancha, que es lo más lindo, queda en ustedes demostrar cuanto quieren al club y a la camiseta”.