RUGBY

Mario Ledesma entrenó con el plantel superior de Taraguy

El ex jugador y entrenados de Los Pumas visitó la entidad cuerva.

Por El Litoral

Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 18:02
Gentileza Taraguy Rugby Club

En la previa de la última fecha de la clasificación del XXV° Regional del NEA, Taraguy recibió la visita de Mario Ledesma, histórico hooker de Los Pumas, bronce en el Mundial 2007 y ex coach del seleccionado nacional.
Ledesma, es un amigo de l club Cuervo y se ofreció a dar una mano en lo que fue el entrenamiento de los forwards de cara al partido del fin de semana donde Taraguy busca una victoria que le asegure el número 1° en la Zona B, y el pasaporte directo a semifinales.
Enfrentará el sábado en cancha de Regatas de Resistencia, a CAPRI de Posadas
“Para nosotros es un orgullo y honor y esperamos tenerte de vuelta pronto Mario. Muchas gracias por tu visita y por todo el conocimiento compartido” sostuvo Emiliano Gómez Coll, capitán del plantel de primera, quien luego del entrenamiento, compartió unas palabras con Mario y le obsequió un presente institucional. 
El delantero agregó, representando a sus compañeros, que “para nosotros es un honor, una locura que estés en nuestra casa, compartir con vos este entrenamiento. Todos sentimos un orgullo por tu carrera” y lo invitó a compartir el desenlace del Torneo Regional.
Ledesma, contestó con un “vamos a venir”, por lo tanto se lo espera en las jornadas decisivas de la temporada 2025 del NEA. 
Además, les dejó un mensaje a los jugadores. “Es difícil explicarles a ustedes, lo que es querer al club y a la camiseta; es el mismo amor que yo tengo por mi club y mi camiseta. Después cada uno lo expresa en la cancha, que es lo más lindo, queda en ustedes demostrar cuanto quieren al club y a la camiseta”.

