Mandiyú y Cambá Cuá definen el torneo Oficial de la Liga Correntina

El torneo Oficial de Primera División A 2025 de la Liga Correntina de Fútbol definirá este sábado a su campeón. En la cancha principal del complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos, desde las 15, se medirán Mandiyú y Cambá Cuá con el arbitraje de Carlos Castro.

En el caso de finalizar los 90 minutos sin diferencias en el marcador, directamente se recurrirán a los tiros del penal para definir al campeón.

Los finalistas, que ya están clasificados para el próximo Regional Federal Amateur, buscarán el máximo galardón que tiene el fútbol capitalino y repetir lo que hicieron en el 2021 (Mandiyú) y 2023 (Cambá Cuá). Esas consagraciones en el fútbol doméstico llegaron con diferentes matices.

El Albo se quedó con el Oficial 2021 al vencer a Ferroviario 1 a 0 en un partido que terminó con una gresca generalizada. Fue el Tribunal de Disciplina el que confirmó el resultado y el título para Mandiyú.

Por su parte, Cambá Cuá consiguió el campeonato 2023 de manera invicta bajo la conducción de Walter Zacarías. En la final también tuvo como rival a Ferroviario y lo superó 2 a 0.

El Oficial 2022 fue para Huracán Corrientes y en el 2024 Empedrado logró su primer título en la competencia oficial liguista.

Como llegan

Deportivo Mandiyú está en la final luego de clasificar en el primer lugar de la tabla general de posiciones con 55 puntos: 17 triunfos, 4 empates y 1 derrota). En cuartos de final dejó en el camino a Sacachispas por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, mientras que en semifinales fue contundente y goleó 8 a 0 a Independiente.

Asimismo, Cambá Cuá llegó al partido decisivo tras finalizar en la tercera posición de la tabla general con 41 unidades: 13 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Venció por 2 a 1 a Sportivo Corrientes en los cuartos de final y derrotó a Curupay por 2 a 0 en las semifinales.

Durante la etapa clasificatoria del Oficial 2025, Mandiyú y Cambá Cuá se enfrentaron en una oportunidad. La victoria fue del Albo 3 a 0 con goles de Guillermo Barreto, Alberto Bazán Vázquez y Gonzalo González.

Entradas

La boletería y el acceso para la hinchada del club Deportivo Mandiyú al complejo Leoncio Benítez estará ubicada sobre la Ruta Nacional Nº12 (se ingresa por la colectora). Mientras que el público de Cambá Cuá, neutral y la prensa acreditada podrán ingresar por el portón de la calle Trento, donde también estará ubicada una boletería.

El precio de la entrada general se fijó en $4.000 mientras que los menores de 13 años abonarán $2.000.