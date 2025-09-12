Las fiscalías federales se preparan para la implementación del sistema acusatorio

La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (Unisa) brindó una capacitación para Corrientes, con la llegada de especialistas en la materia en una serie de encuentros de las que participaron los fiscales federales que actúan en la provincia.

Los especialistas Carla Di Gangi, Gustavo Plat, Manuel Rogiano y Mercedes Moguilansky, mantuvieron una serie de encuentros con los fiscales federales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Corrientes, con el objetivo de capacitar sobre la implemetación del nuevo sistema en la justicia.

El ciclo comenzó el jueves, con charlas en la capital, así como en Goya y en Paso de los Libres.

Y este viernes se realizó una capacitación que incluyó la participación de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en Corrientes con los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini.

La Unisa se creó en 2018, de cara a la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal Federal –sancionado por Ley 27.063 y puesto en vigencia de conformidad con los criterios y las atribuciones otorgadas por la Ley 27.150-.

El Código -junto con las leyes que lo organizan e implementan- adopta un sistema procesal caracterizado como acusatorio y adversarial, estructurado a partir de los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.

Esta Unidad tiene como objetivo la implementación seria, ordenada y efectiva del nuevo sistema procesal penal acusatorio y la necesidad de priorizarla, afrontarla y guiarla desde las estructuras funcionales de más alto nivel del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

