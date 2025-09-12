Diputados: pedido de sesión especial para rechazar los vetos y citar a Karina Milei

En el momento más complicado del gobierno de Javier Milei, este viernes se conoció el pedido de una sesión especial en Diputados, donde la oposición buscará rechazar los vetos presidenciales y citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

La cita será el próximo miércoles 17 a las 13. En el temario ingresó también la reforma a los DNU, que días atrás obtuvo media sanción en el Senado. Además, buscan oponerse a los decretos delegados que modificaron el estatuto de la Policía Federal.

El objetivo principal es rechazar de plano los vetos presidenciales a dos leyes sancionadas por amplias mayorías: el financiamiento a las universidades públicas y al Hospital Garrahan.

En el mismo sentido, los senadores ya diagraman una sesión para el próximo jueves 18 de septiembre con el objetivo de rechazar el veto presidencial a la ley que modificó el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes a las 18:30.

La ofensiva parlamentaria se produce mientras el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, intenta recomponer el diálogo con gobernadores, varios de los cuales respaldaron esas iniciativas.

La estrategia es impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR, con legisladores como Julio Cobos, Natalia Sarapura, Karina Banfi, Gabriela Brower de Koning y Fabio Quetglas. También se sumarían representantes del PRO, fuerzas provinciales y los exoficialistas del bloque Coherencia.

Si logran reunir los dos tercios de los legisladores presentes, podrán rechazar ambos vetos sin escalas. En paralelo, La Libertad Avanza intentará sostenerlos con al menos un tercio de los votos, aunque ya tuvo dificultades para alcanzar ese umbral con el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Martín Menem aseguran contar con sus 37 diputados y exploran nuevas adhesiones entre aliados del PRO, algunos radicales, diputados del MID y fuerzas provinciales.

Las leyes vetadas

Los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica se conocieron en la noche del miércoles.

En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía:

Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.

Establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

Por su parte, la ley de emergencia en pediatría:

Declaraba la emergencia sanitaria en el área por dos años.

Disponía una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023.

Dejaba sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.

