En tres operativos simultáneos la Policía busca información de Diego Spagnuolo

La policía realiza tres operativos en simultáneo este viernes por la tarde para obtener información sobre Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad que denunció supuestos hechos de corrupción en su área.

Los efectivos están en un country de Pilar donde vive Spagnuolo, en otro en Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés donde tiene una caja de seguridad. El objetivo es secuestrar los dispositivos electrónicos, dinero, documentos e información de interés para la investigación que pudieran encontrarse en su interior.

Los pedidos de allanamientos fueron solicitados por Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. Uno de los procedimientos se da en el country Altos de Campo Grande, donde vive Spagnuolo. El otro barrio es El Pato Country Club.

Según pudo saber TN, los efectivos de la policía solicitaron a las autoridades y/o personal de las garitas de seguridad que entreguen la nómina de personas y sus respectivos datos personales, así como vehículos que ingresaron a los referidos barrios privados, desde el 1 de enero del 2024 al día de la fecha en carácter de “visitas” del domicilio de Spagnuolo y de Daniel Garbellini.

La situación de Spagnuolo se agravó en las últimas horas con la declaración de un ex asesor de la Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, que aseguró que el exfuncionario le dijo que había un esquema de corrupción enquistado en el organismo y también ratificó que conocía el contenido de los audios del escándalo.

Cerimedo había dicho en declaraciones a la prensa que tenía conocimiento de los audios de Diego Spagnuolo, a quien calificó como un “muy amigo” suyo.

El escándalo, que se viralizó a través del canal de streaming Carnaval, tiene dos hipótesis principales en el seno del Gobierno. La primera apunta a una maniobra conjunta entre Cerimedo y el empresario de medios Franco Bindi, a quien se le habría hecho llegar el material para su difusión. La segunda sugiere que el propio Spagnuolo podría haberse grabado a sí mismo y luego filtrado los audios.

Cerimedo es un consultor político especializado en comunicación digital y durante un tiempo asesoró al Gobierno en estrategias digitales. Sin embargo, su relación con el Ejecutivo se enfrió meses atrás, especialmente tras la causa Libra, cuando lanzó críticas públicas contra el Ejecutivo.

Cerimedo negó haber grabado o filtrado los audios. Sin embargo, admite haber mantenido conversaciones con Spagnuolo, quien, según él, lo usaba como un confidente sobre las irregularidades en la Andis.

La causa se originó a partir de la difusión de una grabación en la que se escucha al entonces titular de la Andis hablar sobre un esquema de retornos ilegales en contrataciones públicas. En ese audio, se menciona un supuesto reparto de porcentajes que incluía, entre otros, a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

La empresa concentró el 22% del volumen totalde una licitación por 24.000 millones de pesos en el programa Incluir Salud, y acumuló contratos por más de 55.000 millones con el organismo.

La Justicia busca establecer si esos procesos estuvieron direccionados, si los precios fueron acordes al mercado y si se pagaron sobornos a cambio de las adjudicaciones.

La difusión del material provocó la remoción inmediata de Spagnuolo por parte del presidente Javier Milei y el inicio de una investigación penal que hoy encabeza el fiscal federal Franco Picardi, bajo secreto de sumario desde hace tres semanas.

El expediente apunta a determinar si existió un sistema de coimas en el marco de contrataciones entre la Andis y la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.

