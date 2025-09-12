El choque de invictos se destaca en la cuarta jornada

El encuentro que sostendrán Amad y San Lorenzo de Monte Caseros se destaca nítidamente en la programación de la cuarta fecha del Pre Federal de clubes de básquetbol de primera división.

El duelo entre invictos y punteros de la zona B se dará este viernes, desde las 21.30, en el Gigante del Nordeste de Goya. Los dos equipos ganaron en sus tres presentaciones y ahora van por el liderazgo en soledad.

En el otro cotejo del viernes, y también por el grupo B, Atlético Saladas será local de Hércules. El partido dará inicio a las 21.30.

Para el sábado se diagramó un solo partido. Será por la zona A y Córdoba recibirá a Unión de Goya a partir de las 21 en un duelo donde estarán frente a frente dos de los tres punteros que tiene el grupo.

El domingo concluirá la fecha con cuatro cotejos. Por la zona A, desde las 20 Pingüinos, también líder en la zona A, será local de El Tala. Mientras que en Santa Lucía, a partir de las 19.30, Español enfrentará a San Martín de Curuzú Cuatía, los dos equipos buscan su primera victoria.

Por la zona B, en Esquina, Sportiva recibirá a Alvear desde las 20 en un duelo entre dos equipos que quieren salir del fondo de las posiciones.