Otra de la Legislatura de Corrientes

Asistí a un hermoso espectáculo organizado por el Senado es Cultura en su programa Mboyeré (todo mezclado, confuso, etc.) cantaron coros de colectividades y el estable de la Institución Republicana; una de las secretarias que colaboraba en el evento me buscaba con la vista, me llamó la atención, no la conocí por el barbijo pero me siguió y habló conmigo conmocionada.

En las elecciones provinciales últimas se despertaron varios espíritus de los muertos que yacen en el subsuelo del edificio histórico, lo prueba el relato que expongo.

Sabido es que durante las jornadas posteriores se realizan innumerables tareas de control de votos, nada que alguno desconozca, sin embargo, a pesar de la gran presencia de gente, policías y gendarmes colaboran con el orden y mantienen vigilancia para evitar bichos canastos, frenar grescas cuando el cansancio va ganando la partida, etc.

Como es natural se utilizan los sanitarios que se ubican al fondo del edificio, hay que recorrer largas galerías no muy anchas. Todo el edificio tiene control por cámaras de seguridad, así que los operadores del sistema saben los movimientos de todo ser humano y no humano que ande haciendo piruetas por el espacio.

Todo el edificio tiene control por cámaras de seguridad, así que los operadores del sistema saben los movimientos de todo ser humano y no humano que ande haciendo piruetas por el espacio.



Marisa, nombre ficticio por supuesto, al finalizar las tareas de ese día se dirigía a un despacho al fondo a buscar sus cosas y utilizar el sanitario. Al marcharse escuchó pisadas detrás suyo, frenó, dióse vuelta y no había nadie por lo que continuó, volvió a escuchar las pisadas fuertes como de botas, no le gustó nada.

Petrificada por el miedo volvió sobre sus pasos casi corriendo, le pidió a dos compañeros de trabajo si le podían acompañar, éstos al observarla blanca y compungida lo hicieron, también escucharon las pisadas, a toda prisa ingresaron a la oficina, salieron casi huyendo con las cosas de Marisa, no usaron el sanitario, pidió por favor a los de la Cámara de diputados si podía usar el sanitario del despacho del presidente.

Al día siguiente relató el hecho ante la presencia de los guardias, gendarmes, policías y serenos. Estos sin inmutarse siquiera le expresaron que a ellos les pasa lo mismo cuando transitan el pasillo Sur, por eso van juntos al lavado y nunca se separan.

Marisa comentó con su jefe el que ordenó observar las cámaras de seguridad, sorpresa mayor, detrás de Marisa y luego de ella y sus compañeros, una sombra blanca luminosa los seguía, a la cual atravesaron cuando volvieron sobre sus pasos, es el momento en que sintieron frío en sus cuerpos, el frío del espíritu atravesado. Esta espectral figura pegó un giro hacia la derecha, sur, metiéndose tranquila en las paredes, desapareciendo al instante.

Los observadores al terminar la función estaban mudos, los operadores del sistema expresan que no es la primera vez que en los pasillos de la Legislatura ven transitar a figuras extrañas luminosas, que desparecen en las centenarias paredes que se posan sobre el antiguo cementerio de la ciudad.

Te invito a visitar el sitio, especialmente de noche o temprano a la mañana, porque es el momento que eligen para su ronda, no les gusta la luz, ni la siesta, deben estar durmiendo.

Si escuchas pasos detrás de ti sigue tu camino, nadie puede disipar un espíritu, salvo que sea maligno, entonces preocúpate.