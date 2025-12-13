Donald Trump anunció una nueva etapa en la ofensiva contra el narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una nueva etapa de la ofensiva antidrogas contra el narcotráfico en Venezuela. Se trata de acciones militares terrestres dirigidas a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica.

Durante una declaración en la Casa Blanca, el mandatario señaló que la estrategia apunta a los responsables directos del ingreso de drogas a Estados Unidos y aclaró que no se trata de una operación limitada exclusivamente al territorio venezolano. “No se trata solo de bombardeos en tierra en Venezuela. Son ataques contra personas que traen drogas y matan a nuestra gente”, afirmó.

Trump explicó que esta decisión se apoya en los resultados de una campaña naval previa, que, según cifras oficiales, permitió interceptar el 96% de las sustancias ilícitas que ingresaban por vía marítima. No obstante, advirtió que las rutas del narcotráfico comenzaron a diversificarse, especialmente por tierra, lo que motivó el cambio de enfoque operativo.

El mandatario sostuvo que la ofensiva naval permitió salvar unas 25.000 vidas en Estados Unidos, aunque reconoció que su impacto está llegando a un límite. “Ahora comenzaremos por tierra, y por tierra es mucho más fácil”, insistió.

Consultado sobre el alcance geográfico de las operaciones, Trump reiteró que los ataques no estarán restringidos a un solo país, aunque volvió a señalar a Venezuela como un punto clave en el circuito del narcotráfico regional. Además, aseguró que su política de seguridad nacional busca desmantelar cárteles y redes criminales que, según afirmó, provocan unas 300.000 muertes anuales por consumo de drogas en su país.

El anuncio se produjo en un contexto de mayor presión diplomática y económica de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjero del Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones a funcionarios, empresarios y empresas vinculadas al chavismo, acusados de facilitar el narcotráfico y el contrabando de petróleo.

Desde el Tesoro estadounidense señalaron que las medidas buscan cortar las fuentes de financiamiento del régimen venezolano y desarticular las redes logísticas del crimen organizado. Las sanciones alcanzan también a embarcaciones y compañías señaladas como parte de estructuras de contrabando.

En paralelo, Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en la región, con unos 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford, buques de guerra, guardacostas y aeronaves de combate. En los últimos meses, se registraron múltiples ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, en operaciones que dejaron decenas de muertos.

Trump afirmó finalmente que la ofensiva antidrogas combinará acciones militares y sanciones económicas, con el objetivo de neutralizar lo que considera una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

Con información de Infobae.