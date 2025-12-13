Salud Pública en Corrientes: Emilio Lanari se reunió con el rector de la Unne

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y el Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanzaron en un acuerdo para desarrollar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la salud pública en la provincia. El eje del trabajo estará puesto en la atención primaria, la formación de recursos humanos y el uso de la telemedicina.

El encuentro se realizó entre el rector de la Unne, Omar Larroza, y el ministro de Salud, Emilio Lanari. Se definieron prioridades que incluyen la atención del embarazo y del recién nacido, la actualización en esquemas de vacunación y la prevención de infecciones de transmisión sexual.

Larroza explicó que, como punto de partida, se retomará el modelo de atención primaria que ya se implementó con resultados positivos en el barrio Serantes. Señaló además que se trata de una continuidad de la política institucional de la universidad en articulación con el sistema sanitario.

Por su parte, Lanari destacó la experiencia previa compartida con la Unne y anticipó que uno de los ejes será el fortalecimiento de las redes de especialidades y el desarrollo de la telemedicina, con un rol central de la Facultad de Medicina.

El ministro también adelantó que se trabajará en la formación continua del personal de salud, tanto en la capital como en el interior provincial. El objetivo es fortalecer la atención en todos los niveles.

Desde ambas instituciones coincidieron en que la articulación busca consolidar políticas que impacten de manera directa en el sistema de salud pública de Corrientes.

Con información de Medios Unne.