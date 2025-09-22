Lussich y Pallares llegan al Teatro Vera con su show “Socios al desnudo”

La reconocida dupla televisiva de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llega a Corrientes con su show de stand up “Socios al desnudo”.

Será el sábado 11 de octubre, desde las 21, en el Teatro Oficial Juan de Vera. Los conductores prometen una "cabalgata de historias, anécdotas, mitos y leyendas del mundo de la farándula nacional y mucha diversión".

El show, que combina sketches humorísticos, se presenta como un repaso de los nombres más populares de la TV y un detrás de escena del mundo del espectáculo. Lussich y Pallares también revelarán “detalles no aptos para televisión” sobre su trayectoria y cómo se convirtieron en socios y amigos.

Entradas y beneficios

Las entradas ya se encuentran a la venta desde $10.000 y se pueden adquirir en la web weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

Los clientes del BanCo que cuenten con tarjeta Visa crédito podrán acceder a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000, y la posibilidad de pagar hasta en 3 cuotas sin interés.