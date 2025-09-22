¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

feriado nacional Teatro Vera Municipalidad de Corrientes
feriado nacional Teatro Vera Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Lussich y Pallares llegan al Teatro Vera con su show “Socios al desnudo”

Los conductores de “Intrusos” y “Socios del espectáculo” se presentarán en Corrientes el sábado 11 de octubre. Con un show de stand up, prometen revelar historias y anécdotas del mundo de la farándula.

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 16:12

La reconocida dupla televisiva de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llega a Corrientes con su show de stand up “Socios al desnudo”.

Será el sábado 11 de octubre, desde las 21, en el Teatro Oficial Juan de Vera. Los conductores prometen una "cabalgata de historias, anécdotas, mitos y leyendas del mundo de la farándula nacional y mucha diversión".

El show, que combina sketches humorísticos, se presenta como un repaso de los nombres más populares de la TV y un detrás de escena del mundo del espectáculo. Lussich y Pallares también revelarán “detalles no aptos para televisión” sobre su trayectoria y cómo se convirtieron en socios y amigos.

Entradas y beneficios

Las entradas ya se encuentran a la venta desde $10.000 y se pueden adquirir en la web weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

Los clientes del BanCo que cuenten con tarjeta Visa crédito podrán acceder a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000, y la posibilidad de pagar hasta en 3 cuotas sin interés.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD