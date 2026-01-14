María Laura Cattalini: quién es la histórica coach del Bailando que dirige la Fiesta Nacional del Chamamé

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé no solo promete excelencia musical, sino también una renovación visual y escénica de alto impacto. Detrás de esta apuesta se encuentra María Laura Cattalini, la nueva directora creativa del evento. Su nombre, asociado históricamente a las grandes producciones de la televisión nacional, llega para aportar una estética moderna al escenario del Anfiteatro Cocomarola.

Cattalini es una de las figuras más respetadas en el ambiente de la danza. Durante años, fue una de las coach más antiguas y destacadas de ShowMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli, donde dirigió a figuras de la talla de Paula Chaves, Jésica Cirio y Gisela Bernal.

Precisamente en ese contexto fortaleció su vínculo con la actual presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, de quien fue coach y compañera de elenco en diversos proyectos.

Un pasado en la "Tierra del Sol"

Aunque su lugar de nacimiento es la provincia de Chaco, el corazón de Cattalini tiene una fuerte impronta correntina. Gran parte de su formación y sus recuerdos de juventud pertenecen a la ciudad de Ituzaingó. Allí cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 107 y completó el secundario en el Colegio Juan Bautista Alberdi.

Posteriormente, se radicó en Buenos Aires para formarse profesionalmente, donde además de su carrera artística, se graduó como Licenciada en Relaciones Públicas en la UADE. Esta formación integral es la que hoy aplica para coordinar el complejo despliegue de artistas, luces y pantallas que tendrá la Fiesta Nacional.

Del Teatro Astral al Cocomarola

El 2025 fue un año de consagración escénica para la coreógrafa, al protagonizar junto a Noelia Marzol, Lourdes Sánchez y Jony Lazarte el espectáculo "Bloody Tango", que fue un éxito en el Teatro Astral.

Ahora, el desafío es trasladar esa experiencia de los teatros de la calle Corrientes al sentimiento popular del chamamé. Cattalini trabaja codo a codo con el Ballet Oficial para lograr una narrativa visual que acompañe a los músicos y resalte la identidad litoraleña con un despliegue nunca antes visto en el festival.