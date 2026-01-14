Amplían el escenario del Cocomarola para las 10 noches de la Fiesta Nacional del Chamamé

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, dio a conocer este miércoles que se amplió el escenario Osvaldo Sosa Cordero, donde se desarrollará desde el viernes 16 la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La tradicional celebración chamamecera se prepara para vivir diez noches de música y danza, con una puesta escénica renovada que busca acercar a los artistas al público y generar una experiencia más inmersiva para quienes asistan al festival.

La directora creativa de la edición 2026, María Laura Cattalini, explicó que el escenario fue ampliado hacia el frente con el objetivo de potenciar el vínculo entre músicos, bailarines y espectadores. “Queremos que la gente pueda sentir lo que los artistas experimentan cuando suben a este magnífico escenario”, señaló.

Bajo el lema “Chamamé, refugio de nuestra identidad”, la propuesta artística recorrerá las distintas vertientes del género, con aperturas especiales a cargo del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé, que tendrá un rol central en cada jornada.

Además, se incorporaron cámaras sobre el escenario, permitiendo que el público y quienes sigan la fiesta desde distintos puntos del país puedan apreciar en detalle el trabajo de músicos y bailarines, así como el despliegue coreográfico y técnico de esta edición.

Por su parte, el director del Ballet Oficial, Luis Marinoni, destacó el trabajo que se viene desarrollando con los 40 bailarines seleccionados por casting, y adelantó que el repertorio incluirá obras que reflejan el paisaje y la identidad del Litoral, con homenajes a referentes como Ramón Ayala y Raúl Barboza, además de composiciones profundamente correntinas.