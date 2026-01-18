FNC 2026: gran marco de público en la segunda luna chamamecera en Corrientes

La música, el canto, la danza, la gastronomía típica y la poesía volvieron a ser protagonistas el sábado durante la segunda noche de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial, con un gran marco de público en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

En una noche calurosa, el público acompañó cada una de las presentaciones que se desarrollaron sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero, consolidando una nueva luna chamamecera en la capital correntina.

Artistas destacados

Los hermanos Joaquín y Benjamín Morales recibieron el aplauso del público al interpretar “Mi bien amada”, de Mario del Tránsito Cocomarola. Luego, Juan Manuel Mora aportó momentos de emoción, al igual que las presentaciones de Gente de Ley y Cheroga de Misiones.

Durante la velada también se realizó la invitación a la tradicional bailanta del Puente Pexoa, que se desarrollará los días 24 y 25 de enero.

El momento de Nahuel Pennisi

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación de Nahuel Pennisi, quien ofreció un amplio repertorio y manifestó su cercanía con el público correntino, en un cierre marcado por el reconocimiento y la ovación.

La música como eje cultural

Mario Tessare, músico de Gente de Ley, destacó la grilla artística y la organización del festival, remarcando que se tuvieron en cuenta “horarios accesibles para todo el público”.

Asimismo, señaló la relevancia de escenarios como Corrientes Capital y Mburucuyá, y subrayó la importancia de posicionar la música chamamecera en distintos puntos del país.

Grilla de la tercera noche

La tercera jornada de la Fiesta, prevista para el domingo 18, contará con las actuaciones de: