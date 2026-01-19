Bocha Sheridan cuestionó la presencia de otros ritmos en la Fiesta Nacional del Chamamé

El músico y referente chamamecero Bocha Sheridan, que brilló en la noche del sábado durante la Fiesta Nacional del Chamamé, se expresó con firmeza respecto a la presencia de otros ritmos musicales en el escenario mayor del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

“Esta es la Fiesta del Chamamé”, remarcó Sheridan, al cuestionar la inclusión de expresiones musicales ajenas al género que da nombre y sentido al festival. En ese sentido, hizo referencia a la interpretación de chacareras en una fiesta dedicada históricamente al chamamé y a sus raíces.

El artista aclaró que su planteo no apunta contra los músicos invitados, sino contra las decisiones de programación. “No tiene la culpa el grupo que viene, sino que alguien lo contrató para que esté”, expresó, al tiempo que reconoció que se trata de artistas populares y ampliamente conocidos por el público.

Sin embargo, Sheridan apeló al respeto por las identidades culturales y puso un ejemplo claro: “Si me llevan a Santiago del Estero al festival de la chacarera, puedo cantar chacarera, pero no voy a cantar chamamé. Voy a pedir permiso por lo menos”, sostuvo, dejando entrever que, a su entender, ese mismo criterio debería aplicarse en la Fiesta Nacional del Chamamé.

“No sé si pidieron permiso”, afirmó el músico, en relación a la presencia de otros ritmos en un escenario que históricamente representa al chamamé como expresión identitaria de Corrientes y la región.