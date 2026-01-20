La Fiesta Nacional del Chamamé impulsa el turismo cultural en Corrientes

El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes participa de manera activa en la 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé, consolidando este tradicional evento como uno de los principales motores del turismo cultural y del movimiento turístico provincial.

En el predio del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, la cartera turística dispone de un stand institucional con información integral, donde se promocionan los principales destinos, productos y experiencias turísticas de Corrientes. El espacio incluye además un sector destinado a artesanos vinculados a la cultura, un área específica para la Ciudad de Corrientes y un lugar especialmente diseñado para que los municipios del interior difundan su oferta turística y cultural.

En esta edición participan Itatí, Santo Tomé y Paso de la Patria, a los que se suman Ituzaingó, San Cosme, Ramada Paso y Concepción, fortaleciendo la presencia territorial y la diversidad de propuestas para los visitantes.

Como atractivo adicional, el stand cuenta con un set fotográfico, pensado para que el público pueda llevarse un recuerdo de su paso por la Fiesta y compartir la experiencia en redes sociales, ampliando así el alcance de la promoción turística del destino Corrientes.

Además, promotores turísticos recorren el predio durante cada jornada, entregando material promocional como carteles, abanicos y yerba mate, reforzando la identidad correntina y acompañando la experiencia del público.

Relevamiento del perfil turístico

En paralelo, el Observatorio Turístico Provincial desarrolla un importante trabajo de relevamiento durante el evento. Un total de 13 estudiantes de la carrera de Turismo de la UNNE participan del operativo, con ocho relevadores por noche, realizando entre 300 y 350 encuestas diarias.

Estos datos permiten conocer el perfil, la procedencia y el comportamiento de los visitantes, aportando información estratégica para la planificación y fortalecimiento de las políticas públicas en materia turística.

De esta manera, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso con la Fiesta Nacional del Chamamé, potenciando su impacto turístico, cultural y económico, y posicionándola como un verdadero refugio de la identidad y el sentir del pueblo correntino.