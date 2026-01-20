Soledad Pastorutti agotó las entradas y la Fiesta del Chamamé vive su primer "sold out"

El fenómeno de La Sole volvió a sacudir las estructuras de la Fiesta Nacional del Chamamé. Por primera vez desde que inició la edición 2026 el pasado viernes, la organización confirmó de manera oficial que se agotaron todas las localidades disponibles para la noche de este martes 20 de enero.

El cartel de "Sold Out" en las boleterías del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola marca un hito en las primeras cinco lunas del festival.

La expectativa por el regreso de Soledad Pastorutti al escenario Osvaldo Sosa Cordero fue el principal motor de las ventas.

La artista de Arequito, que mantiene un vínculo histórico y afectivo con el público correntino, llega en un momento de plenitud para celebrar la cultura litoraleña.

El ingreso del público es masivo desde las primeras horas de la tarde, dada la magnitud de la convocatoria.

Una grilla de alto impacto

Más allá de la presencia estelar de la "Gringa de Santa Fe", la programación de este martes ofrece un equilibrio entre el virtuosismo y la fiesta popular. Entre los artistas destacados para esta noche se encuentran:

Soledad Pastorutti: La figura central que motivó el lleno total.

Tupá: El grupo que garantiza el espíritu festivo y el humor sobre el escenario.

Rudy Flores: El maestro de la guitarra que aporta la cuota de excelencia técnica y tradición.

Canta Chaco: Representando la potencia del género en la vecina provincia.

Recomendaciones ante la multitud

Ante el agotamiento de las entradas, la Policía de Corrientes y el Instituto de Cultura reforzaron los operativos de seguridad y control en los accesos al predio de la avenida Sarmiento

Se recomienda a quienes ya poseen su ticket dirigirse al anfiteatro con antelación para evitar aglomeraciones en los molinetes, recordando que el espectáculo iniciará puntualmente a las 20:30.

Para quienes no lograron conseguir su lugar, el Gobierno de Corrientes recordó que la jornada podrá seguirse de manera íntegra a través de la transmisión oficial por YouTube y las señales de la TV Pública y canales locales, permitiendo que la "Fiesta Grande" llegue a cada rincón del mundo pese a la capacidad colmada del Cocomarola.