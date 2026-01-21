Corrientes llevó su chamamé, el carnaval y gastronomía a la costa de Pinamar

El Ministerio de Turismo de Corrientes participó del Paseo del Norte Grande, realizado entre este sábado y lunes en la ciudad de Pinamar, donde desarrolló una intensa agenda de actividades promocionales destinadas a difundir los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la provincia ante el público que vacaciona en la Costa Atlántica.

Durante el evento, Corrientes contó con un espacio institucional en el paseo, donde se brindó información turística personalizada, se realizaron juegos interactivos, encuestas al público y entrega de material promocional, con el objetivo de dar a conocer los principales destinos y experiencias que ofrece la provincia a lo largo de todo el año.

Uno de los espacios más convocantes fue la foto opportunity con trajes de carnaval, que despertó gran interés entre los visitantes y permitió difundir una de las expresiones culturales más representativas de Corrientes. En paralelo, el Gobierno provincial también instaló un stand promocional en la playa pública de Pinamar, donde se reforzaron las acciones de difusión turística y se acercó al público de playa el color, la música y la identidad del carnaval correntino.

Gastronomía, chamamé y carnaval

Entre las propuestas destacadas, se llevó adelante una Clase Magistral de Cocina a cargo del chef Nelson Zarza, integrante de la Red de Cocineros del Iberá, quien presentó platos y productos regionales, poniendo en valor la identidad culinaria correntina y sus sabores característicos.

La agenda cultural se completó con un show de chamamé, protagonizado por la artista Lorena Larrea junto a músicos invitados, y una presentación de carnaval correntino con la participación de comparseros, que llevaron al Paseo del Norte Grande toda la energía, el ritmo y la alegría de esta tradicional celebración.

Estrategia de promoción turística federal

La participación de Corrientes en este evento forma parte de la estrategia de promoción turística federal que impulsa el Ministerio de Turismo provincial, orientada a fortalecer el posicionamiento del destino en mercados estratégicos del país, consolidar la marca Corrientes y promover el turismo interno.

De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con la difusión de su identidad cultural, natural y gastronómica, apostando al trabajo articulado entre provincias y mostrando al país una propuesta turística auténtica, diversa y profundamente arraigada en su cultura.