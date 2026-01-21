La Fiesta Nacional de Chamamé logra su tercer "sold out" consecutivo: la grilla completa de este jueves

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chamamé continúa rompiendo récords de convocatoria. El Instituto de Cultura confirmó que para la noche del jueves 22 de enero ya no quedan entradas disponibles, marcando el tercer "sold out" consecutivo tras los llenos totales registrados el martes y el miércoles.

La efervescencia por el género se siente en cada rincón de la ciudad, con un público que agotó los puntos de venta físicos y la plataforma virtual weepas.ar, señalaron fuentes del organismo a El Litoral.

Fuentes policiales indicaron que el flujo de asistentes ha sido incesante. Según los registros de ingresos, entre el lunes y el martes más de 30.000 personas disfrutaron de las presentaciones en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, una cifra que grafica el éxito rotundo de esta 35ª edición y su impacto en el turismo regional.

Además, para este miércoles se espera que el predio reciba a otras 15 mil personas.

Una noche de encuentros y carnaval

La grilla de este jueves es, para muchos, la más atractiva de la semana por el cruce de estilos y la calidad de los intérpretes. El plato fuerte será la presentación de Los de Imaguaré, el emblemático conjunto liderado por Julio Cáceres, que tendrá como invitado especial a Jorge Rojas. La unión de la profundidad del decir correntino con la voz del ex Nocheros ha generado una expectativa sin precedentes.

Además, el escenario "Osvaldo Sosa Cordero" recibirá la energía de Los Tekis. El grupo jujeño, que fusiona los ritmos andinos con el sentir litoraleño, garantiza el clima de fiesta y baile que el público joven viene traccionando con fuerza en las últimas lunas.

Artistas destacados para este jueves

Los de Imaguaré & Jorge Rojas: El encuentro más esperado de la noche.

Los Tekis: El aporte festivo desde el norte argentino.

Amandayé: Referentes del sonido armónico y la identidad local.

Sebastián Sheridan: Una de las voces más queridas de la nueva hornada.

Toti Montiel y Luli Fernández: Talento y tradición para completar una grilla de excelencia.

Desde la organización recordaron que, al estar las localidades agotadas, no se habilitará la venta en puerta bajo ninguna circunstancia. Se solicita a los concurrentes asistir con antelación para un ingreso ordenado y disfrutar de la transmisión en vivo por los canales oficiales para quienes no pudieron obtener su ticket.