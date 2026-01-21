Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su participación en los Carnavales de Corrientes y a qué comparsa regresaría

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, se refirió a la posibilidad de volver a participar activamente en los Carnavales de Corrientes y señaló que, por el momento, no regresará. Si bien aseguró que seguirá acompañando la fiesta desde el público, aclaró que no ingresará como integrante de ninguna comparsa en la próxima edición.

“Voy a ir todas las noches que pueda, pero de entrar no”, afirmó de manera contundente, marcando su postura actual frente a uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

La propuesta de Ara Berá y una decisión tomada

Sánchez confirmó que recibió una propuesta de la comparsa Ara Berá, pero aclaró que el ofrecimiento fue realizado mucho antes de asumir como presidenta del Instituto de Cultura, y que su decisión ya estaba tomada en ese momento.

“Me preguntaron antes de asumir y yo ya tenía decidido que no”, explicó, despejando cualquier especulación sobre incompatibilidades con su rol institucional.

La funcionaria expresó que para ella entrar al carnaval es sinónimo de alegría, pero también implica una gran demanda de tiempo, energía y organización familiar.

“Entrar en el carnaval es dedicarle mucho tiempo, venir con toda mi familia, mi hijo que tiene que quedarse conmigo todo el verano, y también implica un esfuerzo económico. Cuando la paso mal, prefiero correrme. A mí me gusta hacer las cosas porque me hacen feliz”, sostuvo.

¿Un regreso a Sapucay?

Consultada sobre la posibilidad de un regreso a la comparsa Sapucay, Sánchez no descartó nada y se mostró abierta a la idea.

“Me encantaría, sí, por qué no”, expresó en declaraciones a Radio Dos, aunque aclaró que su pertenencia va más allá de una sola agrupación: “Soy de Ara Berá, pero siempre dije que soy del carnaval. Me apasiona y salto con todas las comparsas por igual”.

“Hoy es un no, pero veremos”. “No sé si es una etapa cumplida. Ya me pasó muchas veces decir ‘no quiero entrar’ y después terminé volviendo. Hoy es un no, pero veremos el año que viene”, reconoció.

La experiencia en 2025 y una desilusión personal

Cabe recordar que la actual presidenta del Instituto de Cultura participó en la edición 2025 integrando la comparsa Ara Berá. En ese contexto, explicó qué fue lo que le impidió disfrutar plenamente de la experiencia.

“La injusticia me pone loca. No me gusta cuando se dicen cosas que no son, cuando no hay apoyo de gente que uno espera. Eso fue apagando mi llamita”, confesó, dejando en claro que esas situaciones influyeron en su decisión actual.