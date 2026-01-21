Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional del Chamamé: quinta noche con entradas agotadas

La presentación de Soledad Pastorutti en la Fiesta Nacional del Chamamé marcó un punto alto de la edición 2026. La quinta noche del festival, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, fue la primera en registrar entradas agotadas, según confirmó la organización.

Ante un público que colmó el predio, la cantante ofreció un show completo, con un recorrido por clásicos del folklore argentino y un repertorio que dialogó con el espíritu chamamecero.

Durante su actuación, Soledad interpretó “Kilómetro 11”, en uno de los momentos más significativos de la noche. La versión fue acompañada por el público y reforzó el vínculo de la artista con la cultura regional.

30 años de carrera

Antes de subir al escenario, Pastorutti dialogó con la organización y se refirió a sus 30 años de carrera desde su primera presentación en Cosquín. Señaló que nunca imaginó un camino tan extenso y destacó la responsabilidad que implica presentarse en un festival con más de tres décadas de historia vinculada a la música regional.

Durante la entrevista, la artista remarcó el respeto que siente al cantar en un escenario emblemático del chamamé y la conexión que mantiene con el público, a pesar del paso del tiempo. También admitió que, aunque la experiencia se acumula, el temor previo a cada presentación sigue presente.

En ese contexto, se mencionó que el público comenzó a hacer fila desde horas tempranas para ingresar al anfiteatro, lo que anticipó la expectativa que generó su actuación en la quinta noche. Pastorutti expresó su felicidad por atravesar un año de festejos personales y recordó el acompañamiento familiar en sus inicios artísticos.

Al cierre de su participación, la cantante agradeció a Corrientes por recibirla con "los brazos abiertos".